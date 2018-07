Boze chauffeur stopt midden op snelweg 28 juli 2018

Op Facebook is een hallucinant filmpje opgedoken van een incident op de R4 in Heusden. Een man filmde eergisteren met zijn dashcam hoe een bestuurder zijn Porsche op de rechterrijstrook van de snelweg parkeert. Hij stapt uit en laat zijn deur openstaan, terwijl hij zijn beklag doet bij de bestuurder van een Opel die achter hem reed. "Levensgevaarlijk", vertelt de maker van het filmpje. "Op die baan mag je 120 per uur rijden. Plots doken ze voor mij op. Gelukkig reed ik op de linkerrijstrook."

