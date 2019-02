Boze Charlton-fans bekladden eigendommen Roland Duchâtelet 26 februari 2019

Furieuze fans van Charlton, de Engelse club van Roland Duchâtelet, hebben in de nacht van zondag op maandag verschillende eigendommen van de ondernemer met graffiti beklad. De boodschappen laten niets aan de verbeelding over: 'Just sell the club' en 'Fuck off Roland' staat te lezen op onder meer de garagepoort van Duchâtelets vroegere villa. Ook op de Kleine Markt op de site van Stayen werden ramen met graffiti besmeurd. In de sleutelgaten van de horecazaken van Stayen werden tandenstokers gestoken en afgebroken.

HLN