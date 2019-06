Exclusief voor abonnees Boze brandweermannen bezetten Brussel 20 juni 2019

Zo'n 400 brandweermannen hebben de Brusselse Kleine Ring bezet uit protest tegen een voorgestelde wijziging van hun verloningssysteem. Omdat heel wat tunnels daardoor dicht gingen, draaide het verkeer in de hoofdstad in de soep. Op het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) bezetten ze ook even de receptie. Even later hielden de brandweermannen aan metrohalte Maalbeek een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart. "Op deze symbolische plaats willen we een signaal naar de politiek sturen." Eén van de verwijten van de brandweer is immers dat de regering na de aanslagen beloften deed om de onderfinanciering van de hulpdiensten weg te werken, maar nu alweer aan het besparen slaat. De eindhalte van hun betoging was het kabinet van Brussels staatssecretaris Cécile Jodogne (Défi). Daar staken ze houten paletten en verkiezingspanelen in brand. (JCV)

