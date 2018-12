Boysband moet Britten overtuigen om bij EU te blijven 21 december 2018

Waar de politiek faalt, hoopt de Nederlandse boysband Breunion Boys wel te slagen: de Britten overtuigen om de brexit-plannen op te bergen en gewoon bij de Europese Unie te blijven. Met hun eerste single 'Britain Come Back' en een tournee langs pubs wil het vijftal de Britten op andere gedachten brengen. Breunion Boys is een idee van de Nederlandse animatie-artieste Julia Veldman. "Het beste wat Groot-Brittannië ons heeft gegeven, is Take That. Daarom deze boysband: to take us back!" Breunion Boys, met onder meer een Afghaanse student chirurgie en een Amsterdamse dokter in spe in de rangen, schuwt de pathos niet: "Ik kan niet geloven dat dit het einde is (o nee) ... Groot-Brittannië, kom terug, het is nooit te laat om van gedacht te veranderen", zingen ze.

