Boysband BOBBY maakt debuut op BuikRock 02 september 2019

00u00 0

Onder meer Stan Van Samang en Gers Pardoel mochten BuikRock zaterdag opwarmen voor het concert van Niels, maar dé opener was voor de vijf jongens van BOBBY - het nieuwste muzikale project van Niels en Wiels. Hun eerste single 'Hey Don't You Know' komt vrijdag pas uit, maar werd toch al gretig meegezongen. Het refrein zit dan ook na een paar seconden in je hoofd.

