Boycot(t) 24 november 2018

Met een boycot werken we een persoon, organisatie of initiatief op alle mogelijke manieren tegen én dat is precies wat destijds in Ierland met Charles Cunningham Boycott gebeurde. Als rijke Britse landeigenaar buitte hij de Ierse boeren rond 1880 zodanig uit met de hoge huur van pachtgronden dat de hele regio rond Lough Mask zich tegen hem begon te keren. Op den duur wilde geen enkele winkel de gehate Brit nog iets verkopen of weigerden klusjesmannen op zijn landgoed te werken. Zelfs de Ierse post wilde hem geen brieven meer bezorgen. Voor Boycott zat er niets anders op dan Ierland spoorslags te verlaten. Al werd zijn familienaam opvallend snel een werkwoord: al in 1904 dook in het Nederlands het werkwoord 'boycotten' op. (StV)

