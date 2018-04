Boyata pakt titel met Celtic 30 april 2018

Het begint saai te worden. Voor de zevende keer op een rij is Celtic Glasgow kampioen van Schotland. In een 'Old Firm' die al lang geen 'Old Firm' meer is, werd aartsrivaal Rangers met 5-0 geklopt. Op de 2de speeldag van de nacompetitie was dat al voldoende voor de titel. Dedryck Boyata stond zoals steeds 90 minuten in de basis en gaf de assist voor de 3-0. Charly Musonda Jr. haalde de selectie niet. (WDK)