Boyata doet goede zaak met Celtic Glasgow 30 november 2018

Belangrijke zege van Celtic Glasgow bij Rosenberg in groep B. Het team van Rode Duivel Dedryck Boyata, die 90 minuten speelde, won dankzij een goal van Scott Sinclair met het kleinste verschil en sprong zo over Leipzig, dat met 1-0 verloor bij Salzburg, naar de tweede plek. Glasgow heeft zijn lot zo in eigen handen wanneer het over twee weken Salzburg ontvangt. Eén punt volstaat

