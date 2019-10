Exclusief voor abonnees Boyata: "Bewezen dat ik de ploeg kan helpen" 08 oktober 2019

Een nieuwe wereld. Na dertien jaar in het Verenigd Koninkrijk - eerst bij Man City en Bolton, sinds 2015 bij Celtic - voetbalt Dedryck Boyata (28) nu in Duitsland bij Hertha Berlijn. Een gewaagde zet met het oog op de Rode Duivels en het EK, want hij had er geen garanties om te spelen. "Maar ik heb nooit zo gedacht", aldus Boyata, die inmiddels gewoon... basispion is in de Bundesliga - tegen Köln scoorde hij zelfs. "Kijk, ik had nood aan iets anders en met Hertha ben ik bij een ambitieuze club beland. We mikken op de top zes, om zo Europees te halen." Op dit moment staat Hertha tiende.

