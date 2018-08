Bovenbuur valt homokoppel aan op 59ste verjaardag Redactie

07 augustus 2018

Ook in Gent is een burenruzie helemaal ontaard. Een homokoppel werd op weg naar hun wagen opgewacht door hun bovenbuurvrouw. "Op de parking zocht de vrouw de confrontatie op met één van de mannen. Ze spuwde op hem en gaf hem vijf slagen in het aangezicht", zegt politiewoordvoerder Dirk De Zutter. "De andere man probeerde tussenbeide te komen met een fietsslot dat hij uit de wagen had gehaald." Maar dat was buiten de partner van de vrouw gerekend, die intussen ook was opgedaagd. "Die kon de man het stuk ijzer afhandig maken en heeft het homokoppel verrotgeslagen." De twee slachtoffers belandden in het ziekenhuis met zware verwondingen. Thomas Freeman, die gisteren zijn 59ste verjaardag vierde, liep twee gebroken ruggenwervels op. Zijn man Mauro, die een klap op zijn hoofd kreeg, hield veel kneuzingen over aan het incident. Hun belagers konden ontkomen, maar worden actief opgespoord. (JEW)

