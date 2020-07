Exclusief voor abonnees Bouwverlof 14 juli 2020

Projectontwikkelaar Huyzentruyt pleit voor het afschaffen van het collectief bouwverlof. Hij meent dat men de bouwvakkers niet moet dwingen gezamenlijk in de duurste periode verlof te nemen. De maand juli is inderdaad de meest aangewezen maand om te blijven werken in 'den bouw'. En als er afspraken kunnen gemaakt worden met toeleveringsbedrijven zoals betoncentrales, moet het mogelijk zijn door te werken. Zo kunnen oudere bouwvakkers, die privé niet meer gebonden zijn aan de schoolvakantie, verlof nemen in de rustiger en vooral goedkoopste verlofmaanden zoals juni en september. Als betoncentrales onderling afspraken maken om de toelevering te waarborgen, kan er volgens mij geen probleem zijn.

Hubert Buysse, Deinze

