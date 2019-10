Exclusief voor abonnees Bouwunie is boos op Engie: "Ze lachen met chauffagisten" 22 oktober 2019

De nieuwe campagne van energiebedrijf Engie is niet naar de zin van de Bouwunie. "Stel, je verwarmingsketel begeeft het putje winter. Dat wordt afzien, je mag al blij zijn dat er binnen drie weken iemand kan langskomen om je te helpen... daarom staan de chauffagisten van Engie klaar om u te helpen", klinkt het elke dag op de radio. "Deze campagne getuigt van weinig respect ten opzichte van de 3.700 professionele Vlaamse installateurs", zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van de Bouwunie. "Komaan Engie, dat kan beter. Goed dat jullie een nieuwe dienstverlening in de markt zetten, maar waarom de installateurs in een slecht daglicht plaatsen? Jullie doen trouwens zelf vaak een beroep op hen." Volgens Engie was het "niet de bedoeling" om de beroepsernst van de chauffagisten in twijfel te trekken. "We staan open voor dialoog en een eventuele ontmoeting om dit uit te klaren."

