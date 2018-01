Bouwmeester Column Rik Torfs 00u00 0

Leo Van Broeck, de Vlaamse bouwmeester, wil dat we anders gaan leven en wonen. Privé-eigendom van huizen is passé. Mensen wonen voortaan samen, dicht bij elkaar in de stad. Zo krijg je de luxe van een villa in een appartement. De eigen woonruimte wordt kleiner. Maar op het dak tref je een collectieve moestuin en een gemeenschappelijke barbecue aan. In de kelder kunnen mensen hun mountainbike afspuiten. Naast het onvermijdelijke zwembad is er een akoestisch geïsoleerde ruimte om piano te spelen.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee