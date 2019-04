Exclusief voor abonnees Bouwgroep eist 8,2 miljoen euro voor casino dat er niet komt 11 april 2019

Bouwgroep Willemen eist 8,2 miljoen euro van het gemeentebestuur van Middelkerke omdat het eenzijdig de stekker uit het casinoproject trok. Volgens burgemeester Jean-Marie Dedecker kwam de bouwgroep zijn verplichtingen niet na. Willemen vroeg eerst 2,5 miljoen euro compensatie, maar ving bot. Daarom stapt de groep naar de rechter. De 8,2 miljoen euro zou de misgelopen winst, de reputatieschade en de afbraakwerken compenseren. Dedecker is niet onder de indruk. "Toen we het bedrag hoorden, schoten we in de lach. Het is compléét van de pot gerukt. We blijven erbij: het wordt hooguit 100.000 euro." (TVA)