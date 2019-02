Bouwen voor 1 op 3 koppels een relatietest 21 februari 2019

Vergeet 'Temptation Island'. De enige echte relatietest is bouwen of renoveren. Voor 1 op de 3 Belgische koppels zet dat de relatie stevig onder druk, blijkt uit een bevraging bij ruim 1.000 Belgen van Reynaers Aluminium. In de groep jonger dan 34 jaar klimt dat aantal zelfs tot 3 op de 5. Gelukkig geeft de helft van de koppels ook aan dat de bouwwerken hen dichter naar elkaar toe deden groeien. Spanningen bij renoverende of bouwende koppels uiten zich 3 op de 10 keer vooral in het ruziemaken over wie wat doet. 1 op de 5 vindt dat hun partner hen stress bezorgt, evenveel koppels geven aan dat het (ver)bouwen impact heeft tussen de lakens.