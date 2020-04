Exclusief voor abonnees Bouw wil volledig hervatten op 4 mei 22 april 2020

00u00 0

De bouw hoopt vurig om op 4 mei weer op volle toeren te kunnen draaien. Dat is ook dringend nodig, zegt de Bouwunie. Uit de meest recente Bouwbarometer blijkt dat het ondernemersvertrouwen in de sector in een nooit geziene vrije val verkeert. "De voorbije kwartalen ging het nog zeer goed", zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. "Maar toen stak corona de kop op. Er heerst bij de meer dan duizend bevraagde bedrijven erg weinig optimisme over het werkvolume, de tewerkstelling en de rendabiliteit in de eerstkomende weken." Vandaag zijn slechts twee op de drie bouwbedrijven deels of volledig actief. De sector werkt samen met de sociale partners aan een protocol dat beschrijft hoe ook de schilders, keukenbouwers en badkamerrenovatiebedrijven hun activiteiten op een veilige manier kunnen hervatten. (SPK)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen