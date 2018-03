Bouw een team, beklim een rots 13 maart 2018

Voetballers met hoogtevrees spelen dezer dagen liever niet voor Anderlecht. Op de eerste stagedag in Jupille had Hein Vanhaezebrouck rotsklimmen voorzien. Bedoeling van die activiteiten, die Vanhaezebrouck ook inpaste bij KV Kortrijk en AA Gent, is om een hechtere groep te smeden. Aan de lachende gezichten bij Spajic, Dendoncker en Sowah te zien, lijkt dat alvast te lukken. Anderlecht blijft nog tot morgen in Luxemburg. Pottenkijkers zijn niet welkom. Gelukkig is er Instagram. (PJC)

