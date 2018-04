Bouw brugs oefencomplex start in mei 14 april 2018

Het nieuwe oefencomplex in Westkapelle wordt nu wél heel concreet voor Club Brugge. Begin mei starten de werken. Naast het eerste elftal en de beloften zullen er ook meer dan 100 personeelsleden mee verhuizen naar de deelgemeente van Knokke-Heist. Blauw-zwart rekent er op dat het hypermoderne oefencomplex, met onder meer een indoor kunstgrasveld, kantoorruimtes en een zwembad niet alleen de doorstroming van de jeugd zal bevorderen, maar ook een hefboom zal zijn voor de groei in het algemeen. Volgens de huidige planning wil Club bij de voorbereiding op het seizoen 2019-2020 het complex voor het eerst in gebruik nemen. (WDK)