Boussoufa blijft in woestijn dribbelen 04 januari 2019

Mbark Boussoufa (34) is het zand nog niet beu. De Marokkaanse Nederlander werkt het seizoen af bij Al-Shabab. De steenrijke club uit Saoedi-Arabië, waar Preud'homme ooit coach was, biedt Boussoufa zo een welgekomen nieuwe uitdaging. De voormalige Gouden Schoen zat sinds zijn vertrek bij Al-Jazira zonder ploeg. De komende maanden hoopt 'Bous' zijn beste niveau terug te vinden, want hij wil deze zomer met Marokko schitteren op de Afrika Cup. (VDVJ)