Bourgondisch kon ook Colombiaans zijn 21 november 2018

De Bourgondische coalitie van Bart De Wever in Antwerpen is een verwijzing naar de vlag van de Franse regio Bourgogne. De kleuren van die vlag zijn geel (N-VA), rood (sp.a) en blauw (Open Vld). De Wever had ook voor de vlag van Colombia, Venezuela, Roemenië, Tsjaad en Mongolië kunnen kiezen, maar die vielen bij de N-VA-voorzitter minder in de smaak. (IVDE)

