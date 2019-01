Bourgeois verkast naar Europa 15 januari 2019

00u00 0

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zal in mei de Europese N-VA-lijst aanvoeren. Nochtans had Bourgeois, die 67 is, best zin in een tweede termijn als leider van de Vlaamse regering. "Maar ik zeg al sinds 2014 dat Bart De Wever de beste kandidaat is om minister-president te worden", aldus Bourgeois. "Ik ben het heel graag, maar dit is de beste keuze voor de partij." Op die Europese lijst zal hij tegenover Kris Peeters staan - zijn voorganger als minister-president. "Bien étonnés de se trouver ensemble", lacht Bourgeois. (ARA/IVDE)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN