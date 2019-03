Bourgeois veegt klimaatintendant van tafel 05 maart 2019

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) ziet geen heil in het benoemen van een klimaatintendant - een onafhankelijke expert die de Vlaamse klimaatplannen een boost kan geven. Dat idee had burgeractivist Manu Claeys (actiegroep StRaten-Generaal) opgeworpen. "Uiteraard is expertise van wetenschappers altijd welkom, maar laat ons de principes van onze parlementaire democratie overeind houden. Het is de regering die verantwoordelijk is voor het beleid en die verantwoording moet afleggen. Bovendien heeft de Vlaamse overheid heel wat expertise in huis. We moeten zelf maatregelen durven en kunnen nemen. Laten we verder niet de sfeer creëren dat er een grote tegenstelling is in dit debat: de zorg voor het klimaat is namelijk ook onze zorg." Ook sp.a en CD&V reageerden niet enthousiast. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten wees het voorstel daarentegen niet meteen af.

