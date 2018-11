Bourgeois trekt Spaanse afgevaardigde terug 16 november 2018

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft beslist om de Vlaamse algemeen afgevaardigde uit Madrid terug te trekken. De Spaanse regering had op 16 oktober het diplomatiek statuut van die afgevaardigde ingetrokken, vanwege uitspraken van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) over de Catalaanse kwestie. Die had verschillende keren het opsluiten van Catalaanse separatistische politici veroordeeld.

HLN