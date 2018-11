Bourgeois houdt vast aan procedure voor aanstelling gouverneur Oost-Vlaanderen 08 november 2018

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) houdt vast aan de procedure voor het aanduiden van een nieuwe provinciegouverneur in Oost-Vlaanderen. "Die is volledig volgens het boekje verlopen", zo verklaarde Bourgeois gisteren in het Vlaams Parlement. Nochtans noemde Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten die procedure eerder "kaduuk". Ze eiste dat ze zou worden overgedaan, nadat de testresultaten van Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter gelekt werden naar de pers en die uit de race stapte. Bourgeois zegt niet verantwoordelijk te zijn voor wat er buiten de regering wordt gezegd, en benadrukt dat hij de procedure niet kán stopzetten. "Dat is alleen mogelijk als geen enkele van de nog dertien overgebleven kandidaten voldoet." Intussen is Open Vld ook verontwaardigd over het feit dat Wim Leerman - de kandidaat die als beste uit de test kwam - al vóór de ministerraad op de hoogte was van zijn voordracht. Bourgeois hoopt dat de gemoederen kunnen bedaren en dat zijn regering alsnog tot een akkoord kan komen. (ARA)

HLN

