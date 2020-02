Exclusief voor abonnees Bourgeois: "Akkoord met de PS nodig" 13 februari 2020

Tussen de PS en de N-VA gaapt een Grand Canyon, besloot voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), na zijn missie als preformateur. Een akkoord tussen de PS en N-VA was onmogelijk. Maar kijk, intussen klinkt de N-VA'er anders. "In België moet je een akkoord sluiten met de Waalse socialisten", zei hij aan nieuwszender LN24. "Het is de grootste partij in Wallonië en ik respecteer hen. Ik heb er vrienden en veel persoonlijke contacten. We moeten aan tafel zitten en elkaars gevoeligheden respecteren."

