Bouncen op voorgekauwde rap 18 augustus 2018

Zeven jaar weggeweest, sinds een half jaar een nieuw album en dan direct als headliner op de Main Stage. Vreemd. En dat was het optreden van Pharrell Williams en zijn vrienden ook. Hun vijfde plaat mag dan wel 'No One Ever Really Dies' heten, de houdbaarheidsdatum van N*E*R*D is toch lichtjes overschreden. Het duurde zelfs tot 'Everyone Nose (All The Girls Standing In The Line For The Bathroom)' dat iedereen mee was, en dan zaten we al bijna in de helft van de show. Een medley van 'Drop It Like It's Hot' en wat nummers waar Pharrell aan meegewerkt heeft, volgde, met vervolgens eindelijk 'She Wants To Move' - de hit waar iedereen op zat te wachten. Ondertussen stond zowat het hele podium vol fans, want per nummer mocht wel iemand komen meebouncen.

