Bouhanni wint na anderhalf jaar 'droogte'

De Saudi Tour lijkt de rittenkoers van de resurrecties te gaan worden. Voor ex-wereldkampioen Rui Costa was het dinsdag in de openingsetappe bijna drie jaar geleden dat hij nog een keer won (de eindzege in de Ronde van Abu Dhabi op 26 februari 2017). En ook voor Nacer Bouhanni heeft het méér dan lang genoeg geduurd: bijna anderhalf jaar, om precies te zijn (de 6de Vueltarit op 30 augustus 2018). De 29-jarige Fransman van Arkéa-Samsic versloeg gisteren aan de Al Mazuhimiya King Saugid University Niccolo Bonifazio en Yevgeniy Gidich in een massaspurt. Bouhanni werd ook de nieuwe leider. Sprankeltje hoop dus Mark Cavendish, die vandaag exact twee jaar geleden (3de rit Ronde van Dubai op 8 februari 2018) voor het laatst won. (JDK)

