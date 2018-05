Bouhanni slaat terug, Dupont leider 11 mei 2018

Geprikkeld door de scherpe kritiek van zijn teambazen, sloeg Nacer Bouhanni in de derde rit van de Vierdaagse van Duinkerke keihard terug. De Fransman versloeg in Ecques Timothy Dupont in de massaspurt. Het was zijn eerste zege van het seizoen. "Ik denk dat Nacer stilaan toegroeit naar zijn beste niveau. We willen hem uiteraard graag meenemen naar de Tour", haalde teammanager Cédric Vasseur de lont uit het kruitvat. "Hij moet zich wel leren schikken naar zijn rol binnen de ploeg en geen beslissingen nemen voor anderen." Dupont nam de leiderstrui over van Coquard. "Ik hoopte op de ritzege, maar met een tweede plaats achter Bouhanni en de leiderstrui mag ik niet klagen", aldus de Bredenaar. "Ik ga de trui verdedigen, maar in principe is Xandro Meurisse onze klassementspion." (JDK)

