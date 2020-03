Exclusief voor abonnees Bouchikhi hernieuwt titel 02 maart 2020

00u00 0

BK VELDLOPEN

Het BK veldlopen ging voor de tweede keer op rij naar Soufiane Bouchikhi (29). Op een door de regen loodzware omloop in het park van Laken trok hij vrij snel in de aanval. Isaac Kimeli probeerde aan te klampen, maar zag het nutteloze van zijn inspanningen in. Hij spurtte zelfs niet met de teruggekomen Dieter Kersten, die zo de eindzege pakte in de Crosscup, want leider Lahsene Bouchikhi kende een slechte dag. Op Robin Hendrix stond dan weer geen maat in de korte cross, die hij snel naar zijn hand zette.

