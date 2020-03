Exclusief voor abonnees Boucaut fluit heenmatch 1b-finales 03 maart 2020

De voetbalbond heeft Alexandre Boucaut aangeduid voor de heenwedstrijd van de promotiefinales in 1B, zondag op het Kiel. Een keuze die bij Beerschot geen al te beste herinneringen oproept, want twee jaar geleden floot Boucaut in de terugmatch van de 1B-finale op Cercle Brugge een late en discutabele penalty tegen de Antwerpenaars. Boucaut zag in minuut 90 een fout van Swinkels op Cardona, waarna deze laatste de beslissende 3-1 op het bord zette. Overigens heeft ook Beerschots tegenstander OH Leuven niet de beste ervaringen met Boucaut. De Waals-Brabantse ref floot in zijn carrière al 13 matchen van OHL, waarvan de Leuvenaars er slechts vier konden winnen en acht verloren. Bovendien deelde Boucaut in het verleden al zeven rode kaarten uit aan spelers van Leuven.

