Bottas snelste in vrije trainingen, Vandoorne 17de 10 november 2018

In de eerste vrije training voor de Brazilaanse grand prix was Max Verstappen nog snelste, maar in de tweede sessie zette Mercedes orde op zaken. Maar dan wel in een volgorde die we niet gewoon zijn: Valtteri Bottas was een zucht sneller dan kersvers wereldkampioen Hamilton. Stoffel Vandoorne tikte af als 17de, twee plaatsen beter dan in de eerste vrije training. (JB)