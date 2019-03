Bots Professor PI 02 maart 2019

Ik ergerde me aan een reclamespot van Ethias waarin twee auto's frontaal botsten. De ene werd bestuurd door een man, de andere door een vrouw. De bluts creëerde een hartje, wat rond de Valentijnperiode wellicht goed bedoeld was. Minder geslaagd was dat de bestuurster in een duidelijk kleinere auto zat dan de man - een zoveelste stereotypering van de vrouw. Bovendien kwamen de auto's na de botsing volledig tot stilstand en ontsnapte er hooguit wat waterdamp uit de radiatoren. Zowat alle bewegingshoeveelheid van beide auto's werd dus gecompenseerd. Omdat de auto van de man zwaarder was dan die van de vrouw, kon dit alleen indien de vrouw veel sneller reed dan de man. Werpt dit niet nogmaals een schaduw op de vrouwvriendelijkheid van Ethias? We proberen het na te gaan in een vraagstuk.

