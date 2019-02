Botsing tussen Andromedanevel en onze Melkweg nog even uitgesteld 16 februari 2019

Astronomen zien de bui al een tijdje hangen: de kans is groot dat de Melkweg, het sterrenstelsel waarvan onze zon deel uitmaakt, op ramkoers ligt met de Andromedanevel (foto). Volgens nieuwe berekeningen zal dat echter nog iets langer duren dan eerst werd aangenomen: niet 3,9, maar 4,5 miljard jaar. Dat betekent - het is een hele opluchting - dat we nog 600 miljoen jaar langer de tijd hebben. Een dergelijke onzachte ontmoeting hoeven we ons trouwens niet al te apocalyptisch voor te stellen. Waarschijnlijk wordt het geen frontale botsing. Het ziet ernaar uit dat de twee sterrenstelsels veeleer tegen elkaar gaan schampen. De nieuwe simulatie was mogelijk dankzij de Gaia-satelliet van ESA (European Space Agency). Die werkt momenteel ijverig aan wat de meest nauwkeurige dynamische kaart in 3D moet worden die ooit van de Melkweg gemaakt is. (JPM)

