Boten geweerd in havens 19 juni 2018

Italië

Sinds mei regeren in Italië de Vijfsterrenbeweging (non-establishment) en de Lega (radicaal-rechts). Die laatste partij heeft het migratiebeleid flink aangescherpt. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zette, zoals beloofd in zijn kiescampagne, de theorie meteen om in de praktijk. Reddingsschepen van ngo's krijgen geen toegang meer tot de Italiaanse havens. De Lega-leider vindt dat zijn land niet langer moet opdraaien voor de opvang van het grootste deel van de illegale migranten die de Middellandse Zee oversteken. Dit leidde meteen tot een rel met Frankrijk. De partij van Macron liet optekenen dat de lijn van de Italiaanse regering "om van te kotsen" is. De Franse president zelf noemde de aanpak "onverantwoord en cynisch", waarop Italië excuses eiste. Vergeefs.

HLN