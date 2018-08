Boten botsen in Venetië: 2 doden en 4 gewonden 06 augustus 2018

Bij een botsing tussen twee boten in de lagune van Venetië zijn twee doden en vier gewonden gevallen. Dat meldt de brandweer van de Italiaanse stad. Een vissersboot was aan de ingang van het kanaal van San Nicolò di Lido aangemeerd toen hij geramd werd door een plezierboot. Eén visser werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed aan zijn verwondingen. Het lichaam van een tweede visser werd later uit het water gehaald. De slachtoffers waren beiden 69 jaar en afkomstig uit Venetië. Op het andere vaartuig zaten vier lokale jongeren, die naar een feestje geweest waren op een nabijgelegen eiland. De oorzaak van het ongeval - overdreven snelheid, verstrooidheid, een gebrek aan verlichting - is nog niet bekend.

