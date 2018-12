Botaka trapt penalty recht in handen doelman Held en antiheld 27 december 2018

Rechterflank Jordan Botaka (25), de kapitein van STVV, ontpopte zich in nauwelijks een paar minuten tot held en antiheld van zijn team. Eerst bracht hij de Kanaries op voorsprong via een gave knal op aangeven van Asamoah. Iets later miste hij op een bijzonder knullige manier een strafschop waardoor Oostende opnieuw vleugels kreeg. Botaka sloeg mea culpa, maar voegde daar meteen aan toe dat die misser nooit tot die terugval van zijn team had mogen leiden. "Ik trap mijn strafschoppen op verschillende manieren. Deze one-step strafschop is er eentje van. Op training vliegen ook deze makkelijk binnen. Nu dus niet. Eén omdat ik voor een keer geen hoek had gekozen. Twee omdat de keeper bleef staan. Dat is ook zijn verdienste." Botaka gaf toe dat het allemaal wat knullig oogde. "Dat mag je inderdaad zeggen. Maar dit is inherent aan dit soort strafschoppen. Gaat die binnen, dan komt-ie op elke zender. Gaat-ie niet binnen, dan bekom je nauwelijks van het lachen. Zo is dat." Botaka gaf toe dat hij daarmee hét moment voor zijn team niet had gepakt. "Het was inderdaad een sleutelmoment. 0-2 was boeken toe geweest voor Oostende. Nu bracht ik door te missen onze tegenstrever weer in de match. Al mag die gemiste strafschop geen excuus zijn voor ons geleverde spel nadien. Vandaar dat niemand me ook iets verweet. Die 1-1 is dubbel omdat wij het gevoel hadden dat hier meer inzat. Maar laat ons eerlijk wezen. Voor hetzelfde geld hadden we hier verloren. Ik heb na vandaag het gevoel dat de winterstop er net op tijd aankomt." (FKS)

