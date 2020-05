Exclusief voor abonnees Botaka (STVV) naar AA Gent 20 mei 2020

00u00 0

AA Gent neemt Jordan Botaka definitief over van STVV. De 26-jarige offensieve flankspeler tekende bij de Buffalo's een contract voor vier jaar. Botaka speelde de voorbije drie seizoenen een hoofdrol bij STVV, waar hij ook aanvoerder werd. Met de overgang is een transfersom van 600.000 euro gemoeid. Na Davy Roef is Botaka de tweede zomeraanwinst van de Buffalo's. Voorzitter Ivan De Witte liet eerder optekenen dat de Buffalo's mikken op vijf aanwinsten. (RN)