Exclusief voor abonnees Bossut: "Niet iedereen beseft dat het moeilijk wordt" 20 januari 2020

0

Geen achtste clean sheet voor Sammy Bossut, maar heel veel kon er de doelman niet verweten worden. De Limburgers konden bij momenten wel érg vlot door de Waregemse defensie snijden. "Deschacht en Pletinckx valt niet veel te verwijten, ze komen terug uit een lange blessure", aldus Bossut. "Play-off 1 wordt nu moeilijk. Ik hoop dat iedereen dat beseft, want die indruk heb ik vandaag niet. We moeten iedere wedstrijd aan de volle 100% spelen. Als er twee of drie spelers dat niet doen, dan bereiken we play-off 1 nooit."

