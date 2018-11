Bosnische bond veroordeelt "fascistische" Vranjes 30 november 2018

Na Anderlecht heeft nu ook de Bosnische voetbalbond zich gedistantieerd van Ognjen Vranjes. Die verheerlijkte dinsdag het gedrag van de fans van zijn ex-club AEK Athene nadat die de supporters van Ajax te lijf waren gegaan met onder meer vuurwerk. "Welcome in hell ", had hij op zijn intussen verwijderde Instagramaccount geplaatst. In een communiqué meldde de bond gisteren: "We willen het shockerende gedrag van onze international Vranjes scherp veroordelen. Zijn gedrag strookt niet met de waarden van de bond. (...) Wij veroordelen ondubbelzinnig elke verheerlijking van het fascisme en zijn supporters. Zij berokkenen niet alleen ons, maar het hele land schade." Die verwijzing naar het facisme slaat op een tattoo die Vranjes heeft met het hoofd van Momcilo Dujic (foto) , een extreemrechtse figuur die collaboreerde met de nazi's tijdens WOII. Voor de Anderlechtfans mag Vranjes alvast ophoepelen. Vandaag mag hij het komen uitleggen bij sportieve baas Michael Verschueren. Wellicht legt de club hem een zware boete op en zal hij tijdens de wintermercato een nieuwe club mogen zoeken. (MJR)

