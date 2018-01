Bosniër Cimirot eerste wintertransfer ER BEWEEGT WAT BIJ STANDARD 26 januari 2018

De Rouches rondden gisteren hun eerste wintertransfer af. De Bosnische international Gojko Cimirot (25) komt over van PAOK Saloniki. Standard betaalt ongeveer 2,5 miljoen euro voor de middenvelder. Het was een transfer van lange adem. Cimirot was eind augustus al in beeld, maar de onderhandelingen sprongen toen af op de vraagprijs van de Griekse club. Ook nu hield PAOK lang vast aan zijn initiële vraagprijs. Tot begin deze week.

