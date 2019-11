Exclusief voor abonnees Boskalis ziet fors betere resultaten 09 november 2019

De Nederlandse baggergroep boekte een mooie winst op de beurs, na goede resultaten over het derde kwartaal. De omzet steeg lichtjes, maar het bedrijfsresultaat deed dat fors in vergelijking met het eerste halfjaar. Het orderboek is met 3,8 miljard euro iets minder gevuld. Maar voor de rest van het jaar verwacht de groep een beter resultaat dan in de eerste jaarhelft, waardoor de vooropgestelde brutobedrijfswinst van 350 miljoen euro toch haalbaar is. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar.

