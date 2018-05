Bosjes induiken? 350 euro boete 08 mei 2018

Buurtbewoners zijn het 'seksbos' langs ds E17 in Marke (Kortrijk) beu. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) grijpt nu in. Er komen tussen een tankstation van Shell en het uitkijkpunt Libel borden om mensen te waarschuwen dat ze er op de wandelpaden moeten blijven. Wie toch de bosjes in duikt en op heterdaad betrapt wordt, krijgt een GAS-boete tot 350 euro. De politie mag ook iedere bezoeker op het domein fouilleren en om zijn of haar identiteitskaart vragen. Spullen die op seksuele handelingen wijzen, worden meteen in beslag genomen. De maatregelen blijven zo langs als nodig van kracht. (LPS)