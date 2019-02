Bosbrossers krijgen versterking uit heel Europa 19 februari 2019

De klimaatspijbelaars krijgen overmorgen niet alleen versterking van hun grote inspiratiebron, de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Er worden ook nog verschillende andere Europese delegaties van klimaatjongeren verwacht. De komst van Greta zorgt alvast voor enkele wijzigingen in het programma. Het Zweedse klimaatmeisje gaat namelijk om 10.45 uur eerst een speech houden in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Hierdoor wordt de start van de protestmars van Youth for Climate verlaat naar 13 uur. Dat is anderhalf uur later dan het gebruikelijke startuur. De route blijft ongewijzigd. De klimaatspijbelaars verzamelen nog altijd eerst aan het Noordstation en de Koning Albert II-laan om van daaruit door het hart van de hoofdstad naar het Zuidstation te trekken.

