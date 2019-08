Exclusief voor abonnees Bosbranden Siberië blijven uitbreiden 08 augustus 2019

00u00 0

De verwoestende bosbranden in het door uitzonderlijke warmte en droogte geteisterde Siberië blijven uitbreiden. De voorbije dagen hebben nieuwe haarden een gebied van 680 vierkante kilometer - zo'n 100.000 voetbalvelden groot - in de as gelegd. De bosbranden in de enorme naaldwouden, belangrijk voor het wereldklimaat, houden al enkele weken aan. Vooral de gebieden Irkoetsk, Krasnojarsk en Jakoetië worden getroffen. In totaal is al meer dan 30.000 vierkante kilometer afgebrand - een gebied zo groot als België. Milieuorganisaties menen dat het nog maanden kan duren voordat de situatie zich normaliseert.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis