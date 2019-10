Exclusief voor abonnees Bosbranden L.A. bedreigen superrijken 29 oktober 2019

De hevige bosbranden in de Amerikaanse staat Californië blijven uitbreiden en bereiken nu ook de superrijken in Los Angeles. Wijken als Pacific Palisades en Brentwood, en toeristische trekpleisters als Sunset Boulevard en Mulholland Drive maken deel uit van het gebied dat gisteren geëvacueerd werd. Onder anderen basketter LeBron James liet al weten dat hij zijn huis moest verlaten. Ook de eigendommen van acteurs Matt Damon, Tom Hanks en Reese Witherspoon en regisseur Steven Spielberg worden bedreigd. Het vuur in L.A. brak woensdagnacht uit en verspreidde zich razendsnel door de droogte en felle rukwinden. In de hele staat zijn nu al 200.000 mensen op de vlucht en zitten 2 miljoen inwoners nog zeker tot morgen zonder elektriciteit. De oorzaak van de brand ligt wellicht bij elektriciteitsmaatschappij PG&E. Die meldde problemen met de hoogspanningslijnen rond de tijd dat - en in het gebied waar - het vuur uitbrak.

