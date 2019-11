Exclusief voor abonnees Bosbranden in Australië verwoesten 300 huizen 14 november 2019

De autoriteiten in Australië hebben gisteren bewoners in de staat Queensland opgeroepen hun huizen te verlaten, omdat de hevige bosbranden die er woeden maar moeilijk onder controle te krijgen zijn. In New South Wales woeden nog steeds 70 bosbranden, waarbij 21 mensen gewond zijn geraakt. In de stad Sydney en de nabijgelegen regio's was er sprake van "catastrofaal gevaar". De bosbranden in Australië woeden al bijna een maand en hebben zeker 300 huizen en 1,1 miljoen hectare grond verwoest. Volgens experts kan het nog enkele maanden duren voor de branden volledig onder controle zijn.