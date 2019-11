Exclusief voor abonnees Bosbranden hullen Sydney in gevaarlijke nevel 20 november 2019

00u00 0

De vele bosbranden die nu al weken de Australische deelstaat New South Wales teisteren, hullen Sydney in een dikke, giftige nevel. De luchtvervuiling in de miljoenenstad bereikt volgens officiële cijfers een gevaarlijk niveau. De pieken van fijnstof liggen vooral in de voormiddag in sommige stadsdelen tot wel 20 keer hoger dan in Jakarta of Peking. Er hangt ook een doordringende brandlucht in de stad. Sinds de start van het bosbrandenseizoen kwamen in New South Wales al zes mensen om het leven. Honderden huizen gingen in vlammen op. De komende dagen is er geen verbetering in zicht. Verwacht wordt dat het kwik op vele plaatsen rond de 40 graden Celsius zal schommelen, wat - gecombineerd met een droge lucht en windsnelheden van 65 kilometer per uur en meer - het risico op nieuwe branden nog doet toenemen. Zo'n 1.400 brandweerlieden bestrijden in New South Wales nog ongeveer 50 bosbranden. De brand die Sydney het dichtst is genaderd, ligt zo'n 100 kilometer ten noordwesten van de stad en legde al 138.000 hectare in de as, waaronder ook een gedeelte van het Wollemi National Park.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu