Bosbranden Californië eisten al 85 levens 26 november 2018

Het brandt niet meer in Californië. Gisteren deelde de brandweer mee dat alle bosbranden geblust zijn. Het vuur begon op 8 november en kostte tot nu toe al zeker 85 levens. Er worden ook nog altijd 200 mensen vermist. In totaal is zo'n 62.000 hectare natuur verloren gegaan. Vooral het stadje Paradise werd zwaar getroffen. Daar zijn liefst 13.500 huizen verwoest en moesten 52.000 mensen hun huis verlaten. 'Camp Fire' - zoals men de brand in de VS noemt - is de dodelijkste en meest destructieve bosbrand in de geschiedenis van Californië.