Bosbranden Californië blijven mensenleven eisen 31 juli 2018

In de strijd tegen een enorme bosbrand in Californië is opnieuw een brandweerman om het leven gekomen. Hij kwam tijdens het blussen onder een vallende boom terecht en overleed ter plekke. De zogenaamde Ferguson-vuurhaard woedt al meer dan twee weken in de nationale parken Sequoia en Kings Canyon. Op 14 juli verongelukte een brandweerman aan het stuur van een bulldozer, terwijl hij dezelfde brandhaard bestreed. In de hele staat zaaien momenteel liefst 17 bosbranden vernieling. Rond de 20.000 woningen en gebouwen liggen in de gevarenzone en bijna 50.000 mensen werden geëvacueerd. De zogeheten Carr-vuurhaard, in het noorden van Californië, eiste al zes dodelijke slachtoffers, onder wie twee brandweermannen, terwijl nog zeven mensen vermist zijn.

