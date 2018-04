Bosbranden bedreigen huizen rond Sydney 16 april 2018

De voorbije dagen is in de buurt van de Australische stad Sydney zo'n 2.500 hectare bosgebied in vlammen opgegaan en dreigt het vuur nu ook huizen in de as te leggen. Honderden inwoners van de miljoenenstad zijn gisteren geëvacueerd uit hun huizen, terwijl een 500-tal brandweermannen en talloze blusvliegtuigen de strijd aangaan met de bosbranden. Die komen opvallend laat, aangezien het momenteel herfst is in Oceanië. Maar de combinatie van felle wind, aanhoudende droogte en temperaturen van zo'n 30 graden blijkt de boosdoener. De autoriteiten sluiten niet uit dat sommige 'bushfires' bewust aangestoken werden. (KSN)

